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Правительство отказалось поддержать индексацию пенсий работающим пенсионерам
15:40
Фото: vk.com
В кабмине не будут отказываться от дальнейшего рассмотрения идеи индексации пенсий для работающих пенсионеров, передает агентство "Интерфакс".
Ранее соответствующий законопроект ЛДПР был отклонен как непроработанный.
В российском правительстве не собираются отказываться от идеи индексации пенсий работающим пенсионерам. Предложенный ЛДПР соответствующий законопроект нуждается в доработке, сообщает пресс-служба Министерства труда РФ.
По данным ведомства, отзыв правительства касался не в целом индексации пенсии этой категории граждан, а конкретного предложения, которое было внесено на рассмотрение. Подобные проекты "должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств", указывается в официальном сообщении. Данный законопроект отклонили из-за его непроработанности.
Сейчас правительство в постоянном режиме ведет работу, направленную на анализ и совершенствование форм соцподдержки российских граждан. В случае необходимости дополнительно принимаются решения о принятии адресных мер, напомнили представители Минтруда.
Ранее стало известно об отказе правительства поддержать законопроект, предполагающий индексацию страховых пенсий тем, кто продолжает работать. С такой инициативой выступили несколько депутатов ЛДПР.
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