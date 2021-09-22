Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Правительство отказалось поддержать индексацию пенсий работающим пенсионерам

15:40

Фото: vk.com



В кабмине не будут отказываться от дальнейшего рассмотрения идеи индексации пенсий для работающих пенсионеров, передает агентство "Интерфакс".



Ранее соответствующий законопроект ЛДПР был отклонен как непроработанный.



В российском правительстве не собираются отказываться от идеи индексации пенсий работающим пенсионерам. Предложенный ЛДПР соответствующий законопроект нуждается в доработке, сообщает пресс-служба Министерства труда РФ.



По данным ведомства, отзыв правительства касался не в целом индексации пенсии этой категории граждан, а конкретного предложения, которое было внесено на рассмотрение. Подобные проекты "должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств", указывается в официальном сообщении. Данный законопроект отклонили из-за его непроработанности.



Сейчас правительство в постоянном режиме ведет работу, направленную на анализ и совершенствование форм соцподдержки российских граждан. В случае необходимости дополнительно принимаются решения о принятии адресных мер, напомнили представители Минтруда.



Ранее стало известно об отказе правительства поддержать законопроект, предполагающий индексацию страховых пенсий тем, кто продолжает работать. С такой инициативой выступили несколько депутатов ЛДПР.



Автор: Злата Богатова

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