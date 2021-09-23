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Борис Джонсон думал сменить имя в честь древнегреческого бога
23.9.2021 14:08
Фото: smi2.net
Британский премьер-министр признался, что его посещали мысли изменить имя в честь древнегреческого бога северного ветра.
Борис Джонсон сообщил об этом, когда выступал в рамках Генассамблее ООН, состоявшейся в Нью-Йорке 22 сентября.
Говоря о масштабах создания ветряных турбин, появившихся в Северном море между Великобританией и Голландией, Борис Джонсон подчеркнул, что благодаря им сейчас удается производить много энергии. Высказавшись в поддержку возобновляемых источников энергии, британский премьер добавил, что задумывался о смене своего имени. Назвавшись в честь бога северного ветра, он бы стал Бореем Джонсоном, пояснил политик.
Представитель Лондона указал, что наше поколение в будущем будут критиковать потомки за то, что люди допустили такое загрязнение планеты, а также проблемы, связанные с климатом.
В своей речи Джонсон традиционно позволял себе довольного много шуточных высказываний и отсылок. В частности, он заговорил об одном из персонажей популярного во всем мире "Маппет-шоу". Лягушонок Кермит, по мнению политика, ошибался, заявляя, что сложно быть зеленым. Джонсон отметил, что в действительности это может быть правильно и легко, а также приятно.
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