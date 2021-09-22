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Роскомнадзор начинает создавать реестр соцсетей
22.9.2021 19:43
Фото: jindatheme.com
Роскомнадзор информирует о начале создания реестра действующих в РФ социальных сетей.
В перечень уже входят Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники", передает ТАСС.
Ведомство в будущем будет использовать этот список в целях контроля за соблюдением российского законодательства. Все интернет-ресурсы, внесенные в перечень, должны сами удалять противоправный контент. Как указали в пресс-службе Роскомнадзора, владельцам ресурсов, уже внесенных в реестр, были направлены соответствующие уведомления.
Предполагается, что сформированный ведомством список ласт возможность быстро удалять различную информацию, которая может представлять социальную опасность. В частности, речь идет о треш-стримах и других видах контента, требующих немедленной реакции.
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