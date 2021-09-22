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Жители Намибии требуют у Берлина $9 млрд за геноцид
22.9.2021 15:43
Фото: vk.com
В столице Намибии прошла массовая акция, участники которой требовали увеличить сумму компенсационных выплат Германией до $9 млрд.
Шествие было организовано оппозиционными партиями и движениями, передает Bloomberg.
На улицы столицы этой африканской страны Виндхуке вышли несколько сотен человек, отреагировав на предложение Берлина. Ранее власти ФРГ предложили руководству Намибии в качестве компенсации за геноцид в колониальный период €1,1 млрд ($1,3 млрд).
Предполагалось, что сегодня парламент Намибии начнет дебаты по вопросам соглашения с Германией.
Напомним, в конце мая этого года глава МИД ФРГ Хайко Маас от лица официального Берлина объявил о признании геноцида коренных народов Намибии — гереро и нама. Действия немецких военных, осуществлявшиеся в 1904-1908 годы на юго-западе Африки, министр назвал печальным периодом в совместной истории государств.
В своем заявлении Маас, говоря о жертвах колониального времени, подчеркивал, что власти Германии намерены называть зверства того периода истории своими именами, "не приукрашивая и не оправдывая".
В начале прошлого века военные кайзеровской Германии активно подавляли восстания племен на юго-западе Африки, которая в тот момент представляла собой немецкий протекторат. По приблизительным оценкам историков, жертвами карательных акций тогда стали не менее 65 тыс. представителей народности гереро и 10 тыс. представителей нама.
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