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Жители Намибии требуют у Берлина $9 млрд за геноцид


22.9.2021 15:43
Жители Намибии требуют у Берлина $9 млрд за геноцидФото: vk.com

В столице Намибии прошла массовая акция, участники которой требовали увеличить сумму компенсационных выплат Германией до $9 млрд.

Шествие было организовано оппозиционными партиями и движениями, передает Bloomberg.

На улицы столицы этой африканской страны Виндхуке вышли несколько сотен человек, отреагировав на предложение Берлина. Ранее власти ФРГ предложили руководству Намибии в качестве компенсации за геноцид в колониальный период €1,1 млрд ($1,3 млрд).

Предполагалось, что сегодня парламент Намибии начнет дебаты по вопросам соглашения с Германией.

Напомним, в конце мая этого года глава МИД ФРГ Хайко Маас от лица официального Берлина объявил о признании геноцида коренных народов Намибии — гереро и нама. Действия немецких военных, осуществлявшиеся в 1904-1908 годы на юго-западе Африки, министр назвал печальным периодом в совместной истории государств.

В своем заявлении Маас, говоря о жертвах колониального времени, подчеркивал, что власти Германии намерены называть зверства того периода истории своими именами, "не приукрашивая и не оправдывая".

В начале прошлого века военные кайзеровской Германии активно подавляли восстания племен на юго-западе Африки, которая в тот момент представляла собой немецкий протекторат. По приблизительным оценкам историков, жертвами карательных акций тогда стали не менее 65 тыс. представителей народности гереро и 10 тыс. представителей нама.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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