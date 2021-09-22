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В ЮАР десятки редких пингвинов погибли от укусов пчел
22.9.2021 06:28
Фото: themecatcher.net
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) из-за пчел погибли более шестидесяти пингвинов, занесенных в Международную Красную книгу.
Останки редких нелетающих птиц были найдены на побережье в окрестностях Кейптауна, передают зарубежные СМИ.
Сотрудники южноафриканского фонда охраны прибрежных птиц нашли 63 мертвых пингвина на пляже, расположенном неподалеку от города Кейптауна, сообщает LAD Bible. По мнению специалистов, все они погибли от укусов пчел. На это указывают следы в области вокруг глаз.
По данным зоологов, в том же месте они нашли десятки мертвых пчел.
Случившееся прокомментировал ветврач фонда Дэвид Робертс. По его словам, речь идет о крайне редком явлении. Вероятно, один из пингвинов мог случайно разворошить пчелиное гнездо, после чего разозленный рой накинулся на обидчика и его сородичей.
Точные причины гибели птиц предстоит выяснить экспертам, которые проведут ряд исследований, в том числе токсикологическое.
Африканские пингвины, обитающие на побережье ЮАР и Намибии, ранее были внесены в Международную Красную книгу. Редких нелетающих птиц также можно встретить на островах в районе холодного Бенгельского течения.
Ранее российским орнитологам впервые удалось проследить путь, который преодолел родившийся в Нижегородской области птенец краснокнижной скопы. Птица, которую ученые назвали Саней, за две недели добралась до Африки.
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