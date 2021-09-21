Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вылетевший из Нижегородской области птенец скопы добрался до Африки за две недели

21.9.2021 21:08

Фото: fishki.net



Российским орнитологам впервые удалось проследить путь, который преодолел родившийся в Нижегородской области птенец краснокнижной скопы, передает агентство "Интерфакс".



Птицу, за две недели добравшуюся до Африки, ученые назвали Саней.



Исследователи закрепили на птенце краснокнижной скопы Сане GPS-трекер. С помощью этого устройства, способного принимать и передавать данные для спутникового контроля, ученые смогли отслеживать миграцию пернатого. О подробностях сообщили представители компании "Транснефть-Верхняя Волга", которая участвует в этом интересном проекте. Как оказалось, в первых числах сентября Саня добрался до Саратовской области, откуда направился в Астраханский заповедник.



По состоянию на 9 сентября птенец через Грузию прилетел в Турцию, а спустя четыре дня находился на территории Сирии. Затем Саня взял курс на Африку и пересек Красное море. По данным ученых, 15 сентября он восстанавливал силы после длительного перелета в окрестностях Хургады. К 20-му числу птица, успешно добравшаяся до Африки, уже ловила рыбу в водах Нила.



Скопа внесена в Красную Книгу России. Размах крыльев у этой крупной хищной птицы может достигать 170 см. Специалисты считают, что взрослыми скоп можно считать после трех лет. Обитая в европейской части РФ, они отправляются зимовать в Азию или Африку, каждый год возвращаясь для гнездования и выведения птенцов в одно и то же место.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 147

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.9.2021 19:43 Роскомнадзор начинает создавать реестр соцсетей

Роскомнадзор начинает создавать реестр соцсетей 22.9.2021 06:28 В ЮАР десятки редких пингвинов погибли от укусов пчел

В ЮАР десятки редких пингвинов погибли от укусов пчел 21.9.2021 13:32 Ученые смогли воссоздать картину гибели Иерихона

Ученые смогли воссоздать картину гибели Иерихона 21.9.2021 12:36 ЕСПЧ: Россия ответственна за убийство Литвиненко

ЕСПЧ: Россия ответственна за убийство Литвиненко 21.9.2021 08:15 Верховный суд запретил заниматься разведением сельхозживотных на садовых участках