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Вылетевший из Нижегородской области птенец скопы добрался до Африки за две недели


21.9.2021 21:08
Вылетевший из Нижегородской области птенец скопы добрался до Африки за две неделиФото: fishki.net

Российским орнитологам впервые удалось проследить путь, который преодолел родившийся в Нижегородской области птенец краснокнижной скопы, передает агентство "Интерфакс".

Птицу, за две недели добравшуюся до Африки, ученые назвали Саней.

Исследователи закрепили на птенце краснокнижной скопы Сане GPS-трекер. С помощью этого устройства, способного принимать и передавать данные для спутникового контроля, ученые смогли отслеживать миграцию пернатого. О подробностях сообщили представители компании "Транснефть-Верхняя Волга", которая участвует в этом интересном проекте. Как оказалось, в первых числах сентября Саня добрался до Саратовской области, откуда направился в Астраханский заповедник.

По состоянию на 9 сентября птенец через Грузию прилетел в Турцию, а спустя четыре дня находился на территории Сирии. Затем Саня взял курс на Африку и пересек Красное море. По данным ученых, 15 сентября он восстанавливал силы после длительного перелета в окрестностях Хургады. К 20-му числу птица, успешно добравшаяся до Африки, уже ловила рыбу в водах Нила.

Скопа внесена в Красную Книгу России. Размах крыльев у этой крупной хищной птицы может достигать 170 см. Специалисты считают, что взрослыми скоп можно считать после трех лет. Обитая в европейской части РФ, они отправляются зимовать в Азию или Африку, каждый год возвращаясь для гнездования и выведения птенцов в одно и то же место.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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