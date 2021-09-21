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Эрдоган: Турция не признает вхождение Крыма в состав России


05:03
Эрдоган: Турция не признает вхождение Крыма в состав РоссииФото: media.az

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган снова выразил мнение о необходимости сохранить территориальную целостность Украины, передает ТАСС.

До того в МИД Турции сообщили, что в Анкаре не намерены признавать состоявшиеся на полуострове выборы в Госдуму.

Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, в Анкаре считают необходимым сохранить территориальную целостность Украины. Политик говорил об этом, когда выступал в рамках общеполитических дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Эрдогана, турецкое руководство выступает за сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе, Крыма. В Анкаре не будут признавать аннексию полуострова. Глава республики также указал на необходимость, по его мнению, прилагать больше усилий в вопросах, связанных с защитой прав крымских татар.

До того в министерстве иностранных дел Турции сделали заявление о том, что в Анкаре не собираются признавать результаты выборов в Государственную думу, которые проводились в Крыму. Как заявил позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в Москве отреагировали на это с сожалением. При этом пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что турецкие власти изменят позицию по вопросу принадлежности полуострова.

Ранее Песков подтвердил сведения о возможном скором визите в Россию Эрдогана. Президенты двух государств проведут встречу через неделю, 29 сентября, пояснил пресс-секретарь главы РФ.

Российское руководство уже не раз заявляло, что вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт. По словам главы РФ Владимира Путина, решение принималось жителями полуострова, и "возврата к прежней системе не существует".

16 марта 2014 года Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Власти Украины и страны Запада объявили процесс "аннексией", США и Евросоюз ввели против ряда россиян и российских компаний экономические санкции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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