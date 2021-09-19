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Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Россию
18:05
Фото: ynet.co.il
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил сведения о возможном скором визита в Россию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.
Президенты двух государств проведут встречу уже 29 сентября, пояснил пресс-секретарь главы РФ.
До того о предстоящей поездке Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ заявили в его канцелярии. Отмечалось, что турецкий лидер намерен провести переговоры с российским коллегой 29 сентября. Предполагается, что глава РФ Владимир Путин встретится с иностранным политиком в Сочи.
Ранее Дмитрий Песков пояснил, что во время визита Эрдогана в Россию могут обсуждаться вопросы обширной повестки. Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с представителем Анкары, предположительно, затронет темы, связанные с двусторонними отношениями, а также будет говорить о Сирии и других региональных конфликтов.
Эрдоган в минувшем августе выражал намерение обсудить с Путиным детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.
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