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Ученые смогли воссоздать картину гибели Иерихона


21.9.2021 13:32
Ученые смогли воссоздать картину гибели ИерихонаФото: smi2.net

Библейский город Иерихон был разрушен из-за падения метеорита, полагают ученые.

Результаты исследования, продолжавшегося на протяжении примерно пятнадцати лет, опубликовали в Scientific Reports.

Научная работа объединила свыше двадцати авторов, среди которых были археологи и геологи, геохимики и геоморфологи,а также минералоги, палеоботаники и седиментологи, специализирующиеся на изучении осадочных пород. В исследовании также участвовали медики и эксперты по космическим воздействиям.

Ученые пришли к выводу, что город Талль-эль-Хаммам оказался в эпицентре мощнейшего взрыва. По мнению специалистов, ледяная глыба космического происхождения вошла в атмосферу прямо над этим населенным пунктом около 3600 лет назад. Скорость метеорита в тот момент составляла 61 тыс. км в час.

Взрыв, произошедший тогда на высоте примерно 4 км, по своей силе в тысячу раз превосходил мощность сброшенной на Хиросиму атомной бомбы. Сразу после этого температура воздуха мгновенно возросла до отметок свыше 2000 градусов Цельсия, не оставив шанса выжить никому, кто там находился. Люди и скот погибли за секунды, глинобитные строения расплавились в огне, стремительно охватившем весь город.

Затем на город обрушилась ударная волна, двигавшаяся со скоростью 1200 км/час. Мощность ее превосходила все самые сильные торнадо, известные человечеству. Ученые констатируют, что такой была гибель всех восьми тысяч жителей Талль-эль-Хаммама. Спустя минуту разрушительная волна достигла расположенного в 22 км от эпицентра Иерихона, после чего "город сгорел дотла".

Автор: Злата Богатова

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