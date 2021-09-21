Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Игроков юношеской сборной по гандболу подозревают в махинациях

21.9.2021 19:03

Фото: vk.com



Гандболистов юношеской сборной России отстранили из-за подозрений в ставках на собственные матчи, передает РИА Новости.



Как стало известно, проводится разбирательство в отношении восьми игроков.



Юных гандболистов на время отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Федерации гандбола России (ФГР) в связи с подозрениями в причастности к махинациям. Речь идет о ставках на матчи, проходившие в рамках чемпионата Европы для игроков до 19 лет.



Как рассказали представители ФГР, вопросы возникли после игр, состоявшихся в минувшем августе на территории Хорватии. Участвовавшая в соревнованиях российская юношеская сборная тогда стала 15-й из шестнадцати команд.



Согласно решению, вынесенному комиссией по этике ФГР, Дмитрий Кандыбин , Александр Морозов и еще шесть членов сборной отстраняются, начиная с 21 сентября 2021 года и до момента оглашения окончательного вердикта.



В ходе расследования, которое ранее инициировала комиссия, выяснилось, что юные гандболисты объединились внутри сборной в группу, контактировавшую с организаторами ставок. Располагая сведениями о желаемом результате определенной игры, они могли получать и распределять вознаграждение в случае достижения такого итога. В частности, роль играло количество мячей, в общей сложности заброшенных в течение одного матча, пояснили в ФГР.



Автор: Злата Богатова

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