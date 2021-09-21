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На Сахалине выясняют обстоятельства гибели школьницы


21.9.2021 15:40
На Сахалине выясняют обстоятельства гибели школьницыФото: bo32.ru

В Сахалинской области прокуратура расследует обстоятельства гибели 12-летней школьницы, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась в городе Долинске, когда группа детей и подростков смогла проникнуть на территорию стройки.

По факту гибели девочки следственные органы региона уже возбудили уголовные дела. Обстоятельства происшествия выясняются. В ходе начатого разбирательства уже установлено, что строительный объект, где произошло ЧП, не имел никакого ограждения.

Кроме того, фигурантами дела оказались должностные лица районной администрации, которых подозревают в халатности из-за непринятия мер к владельцу стройки. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных после смерти ребенка.

Надзорное ведомство по итогам собственной проверки также оценит работу или бездействие органов системы профилактики, которые должны осуществлять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Как пишут местные СМИ и пользователи соцсетей, компания школьников записывала видео на строительном объекте. Присутствовавшая среди них девочка оступилась и упала с высоты, получив смертельные травмы.

Автор: Злата Богатова

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