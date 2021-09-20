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ЕСПЧ: Россия ответственна за убийство Литвиненко
12:36
Фото: crimea-news.info
Власти РФ ответственны за смерть Александра Литвиненко, считает Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Отравленный в Великобритании бывший сотрудник ФСБ скончался в 2006 году.
В ЕСПЧ пришли к выводу, что за смерть Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом полоний-210, должна нести ответственность Россия, передает "Интерфакс". Суд вынес решение о выплате вдове экс-сотрудника ФСБ Марине Литвиненко компенсации в размере 100 тыс. евро. Отмечается, что суд учитывал отказ Москвы передавать Лондону документы, которые имели отношение к внутреннему расследованию. Кроме того, версия о причастности государства к этому делу не была опровергнута.
Весной 1999 года Литвиненко арестовали, обвинив в превышении полномочий. Осенью того же года он был оправдан, но прямо в зале суда задержан ФСБ и помещён в СИЗО Бутырской тюрьмы. Вскоре стало известно о новых уголовных делах, которые возбудили против него. В результате в 2000 году Литвиненко бежал в Великобританию, где получил политическое убежище.
После того, как он умер в одной из больниц Лондона, проводилось расследование. Смерть Литвиненко тогда была названа убийством, утверждалось, что к случившемуся могут быть причастны депутат Государственной думы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун. Они встречались с Литвиненко незадолго до его кончины.
В Москве в прошлом выступали с критикой таких выводов. В министерстве иностранных дел указывали на непрозрачность расследования и сожалели в связи с политизацией этого чисто уголовного дела. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что для российского руководство дело Литвиненко интереса не представляет.
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