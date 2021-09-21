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Верховный суд запретил заниматься разведением сельхозживотных на садовых участках
21.9.2021 08:15
Фото: na-dache.pro
Гражданам РФ запрещается держать на участках, предназначенных для садоводства, сельскохозяйственных животных, равно как и заниматься их разведением, пишут российские СМИ.
Высшая судебная инстанция признала законным наказание Госинспекции по использованию и охране земель, которая оштрафовала на 10 тыс. рублей жительницу Волгограда.
Женщине, устроившей на территории садового участка курятник, выписали штраф в размере 10 тыс. рублей, пишет "Российская газета". Жительница Волгограда пыталась оспорить это решение, однако Верховный суд не встал на ее сторону.
Как стало известно, в случаях, когда не определена кадастровая стоимость, россиянам за подобные нарушения грозит наказание в виде штрафа от 10 до 20 тыс. рублей. Отмечается, что в садоводческих товариществах запрещено заниматься разведением несушек, но можно заводить, например, опасных пчел.
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