ИнтерНовости - новости в стране и мире
Житель Алма-Аты расстрелял судебных приставов, погибли 5 человек
Житель Алма-Аты расстрелял судебных приставов, погибли 5 человек
Мошенница выманила у Роналду €288 тыс.
Мошенница выманила у Роналду €288 тыс.
Британских подростков начали вакцинировать от COVID-19
Британских подростков начали вакцинировать от COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Игроков юношеской сборной по гандболу подозревают в махинацияхИгроков юношеской сборной по гандболу подозревают в махинациях
Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в РоссиюПесков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Россию
ЕСПЧ: Россия ответственна за убийство ЛитвиненкоЕСПЧ: Россия ответственна за убийство Литвиненко
В Ростовской области 3 человека погибли в ДТП с участием фурыВ Ростовской области 3 человека погибли в ДТП с участием фуры
Верховный суд запретил заниматься разведением сельхозживотных на садовых участкахВерховный суд запретил заниматься разведением сельхозживотных на садовых участках

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Мэр Кишинева рассказал о слежке, которая за ним ведется


21.9.2021 07:08
Мэр Кишинева рассказал о слежке, которая за ним ведетсяФото: ehomd.info

В отношении мэра Кишинева Иона Чебана в скором времени может начаться масштабная кампания по "очернению" его имени.

С таким заявлением глава молдавской столицы выступил на заседании в городской администрации, пишут местные СМИ.

Как заявил накануне Ион Чебан, он располагает сведениями о слежке, которая уже ведется за ним "на каждом шагу". По словам мэра Кишинева, к этому причастны специальные структуры, серьезные люди. Они намерены приложить максимум усилий, чтобы сего очернить, убежден Чебан.

Мэр столицы Молдавии пояснил, что ключи от его офиса хранятся у охраны городской администрации, тогда как в офисе находятся ключи от дома. Подчеркнув, что ему нечего скрывать, Чебан заявил, что не боится обысков и других действий, включая шантаж. При этом он допустил возможность ареста.

Чебан входит в оппозиционную Партию социалистов Молдавии. В прошлом он не раз выступал с критикой в адрес действующих властей. В частности, он не одобрял предпринятые правительством меры по борьбе с коронавирусом, в том числе, организацию массовых торжеств в честь Дня республики на фоне сложной эпидемической обстановки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В КЧР при сходе ледника погибли двое туристовВ КЧР при сходе ледника погибли двое туристов
Физика Голубкина обвиняют в передаче отчетов координатору проекта самолета HEXAFLY-INTФизика Голубкина обвиняют в передаче отчетов координатору проекта самолета HEXAFLY-INT
Берлин выведет военных из Мали, если туда придет российская «ЧВК Вагнер»Берлин выведет военных из Мали, если туда придет российская «ЧВК Вагнер»
В России за сутки выявлено более 20 тыс. случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявлено более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом
BBC: в четырех странах у детей выявили респираторный вирус RSVBBC: в четырех странах у детей выявили респираторный вирус RSV

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru