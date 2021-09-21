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Мэр Кишинева рассказал о слежке, которая за ним ведется
21.9.2021 07:08
Фото: ehomd.info
В отношении мэра Кишинева Иона Чебана в скором времени может начаться масштабная кампания по "очернению" его имени.
С таким заявлением глава молдавской столицы выступил на заседании в городской администрации, пишут местные СМИ.
Как заявил накануне Ион Чебан, он располагает сведениями о слежке, которая уже ведется за ним "на каждом шагу". По словам мэра Кишинева, к этому причастны специальные структуры, серьезные люди. Они намерены приложить максимум усилий, чтобы сего очернить, убежден Чебан.
Мэр столицы Молдавии пояснил, что ключи от его офиса хранятся у охраны городской администрации, тогда как в офисе находятся ключи от дома. Подчеркнув, что ему нечего скрывать, Чебан заявил, что не боится обысков и других действий, включая шантаж. При этом он допустил возможность ареста.
Чебан входит в оппозиционную Партию социалистов Молдавии. В прошлом он не раз выступал с критикой в адрес действующих властей. В частности, он не одобрял предпринятые правительством меры по борьбе с коронавирусом, в том числе, организацию массовых торжеств в честь Дня республики на фоне сложной эпидемической обстановки.
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