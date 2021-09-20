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Преподаватель ПГНИУ не остановил лекцию из-за стрельбы


06:08
Преподаватель ПГНИУ не остановил лекцию из-за стрельбыФото: mt.ru

Продолжавший лекцию во время вооруженного нападения в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) преподаватель Олег Сыромятников прокомментировал свои действия.

По мнению представителя вуза, он поступал правильно.

Преподаватель истории русской литературы Олег Сыромятников не прервал лекцию, когда в университете началась стрельба. Позже педагог заявил, что считает свои действия правильными, передает 59.ru.

По словам Сыромятникова, первым делом он закрыл металлическую дверь аудитории, которую невозможно пробить выстрелом. Кроме того, как только студенты начали сообщать о вооруженном человеке в восьмом корпусе, он связался с деканом. Преподаватель уточнил, что учащиеся узнали о случившемся в чатах, тогда как руководство вуза распорядилось продолжать занятие.

Учитывая, что на тот момент еще не было официального заявления о ЧП, Сыромятников "сохранял спокойствие и продолжал лекцию".

Накануне утром 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в кампусе ПГНИУ. Молодой человек пришел с оружием на территорию вуза около 11 часов по местному времени (9:00 по Москве). По данным уральских СМИ, вскоре в аудиторию, где шла лекция, вошла мать одной из студенток и предложила "закрываться" из-за стрельбы в университете. Ответив: "Закрывайтесь", преподаватель продолжил занятие.

Лекция не прекратилась и после выстрелов, а также сигнализации, включившейся на короткое время. Примерно через двадцать минут студенты, отслеживавшие сообщения в чатах и соцсетях, вновь попросили Сыромятникова отреагировать на происходящее. Однако он отказался прерывать лекцию.

По последним официальным данным, жертвами инцидента стали шесть человек, еще двадцать восемь пострадали. Прибывший в Пермь после ЧП глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что госпитализированными остаются двадцать человек. Состояние девяти пациентов медики оценивают как тяжелое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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