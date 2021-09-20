Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кемеровская учительница попросила родителей отчитаться об участии в выборах

20.9.2021 16:07

Фото: inruza.ru



В пресс-службе мэрии Кемерово подтвердили сведения о педагоге, которая опубликовала в родительском чате призыв отчитаться об участии или неучастии в выборах.



Учительнице сделают замечание, передает агентство "Интерфакс".



Как сообщается со ссылкой на городское управление образования, необычный призыв адресовала родителям своих учеников один из классных руководителей школы № 65 города Кемерово.



Ранее пользователи социальных сетей начали обсуждать выложенный в интернет фрагмент переписки родительского чата. Судя по этим материалам, учительница потребовала в срочном порядке сообщить, кто не собирается участвовать в выборах.



По словам педагога, начальство обязало ее предоставить отчет о тех, кто уже успел проголосовать. Местные власти, прокомментировав случившееся, заявили, что это была лишь личная инициатива педагога. Отмечается, что представительница учебного заведения входила в состав избирательной комиссии.



Автор: Злата Богатова

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