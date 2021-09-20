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Кемеровская учительница попросила родителей отчитаться об участии в выборах
20.9.2021 16:07
Фото: inruza.ru
В пресс-службе мэрии Кемерово подтвердили сведения о педагоге, которая опубликовала в родительском чате призыв отчитаться об участии или неучастии в выборах.
Учительнице сделают замечание, передает агентство "Интерфакс".
Как сообщается со ссылкой на городское управление образования, необычный призыв адресовала родителям своих учеников один из классных руководителей школы № 65 города Кемерово.
Ранее пользователи социальных сетей начали обсуждать выложенный в интернет фрагмент переписки родительского чата. Судя по этим материалам, учительница потребовала в срочном порядке сообщить, кто не собирается участвовать в выборах.
По словам педагога, начальство обязало ее предоставить отчет о тех, кто уже успел проголосовать. Местные власти, прокомментировав случившееся, заявили, что это была лишь личная инициатива педагога. Отмечается, что представительница учебного заведения входила в состав избирательной комиссии.
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