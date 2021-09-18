Новости шоу-бизнеса

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Песков выиграл 10 тыс. баллов на акции «Миллион призов»
12:41
Фото: vk.com
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков смог выиграть 10 тыс. баллов в программе "Миллион призов", передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента голосовал онлайн, после чего автоматически получил возможность поучаствовать в розыгрыше призов.
Об этом журналистам рассказал Алексей Венедиктов, возглавляющий общественный штаб по наблюдению за проведением выборов в российской столице. По его словам, Песков еще не знает о своем выигрыше.
Такое количество баллов в розыгрыше "Миллион призов", участниками которого становятся проголосовавшие на выборах депутатов Государственной думы в онлайн-режиме, равно 10 тыс. рублей. Призовой сертификат рассчитан на покупку товаров и оплату услуг у партнеров этой программы, пояснил Венедиктов.
По словам самого Пескова, он уже видел в прессе сообщения о выигрыше, но сам пока эти сведения не проверил, передает ТАСС.
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