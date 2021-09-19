Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сергей Глушко отреагировал истерикой на рассказ Наташи Королевой о дочери в США

19.9.2021 11:18

Фото: gazetadaily.ru



Российская певица Наташа Королева приняла участие в съемках шоу-программы "Секрет на миллион", которая выходит на канале НТВ.



Артистка сделала откровенное заявление, рассказав, что у нее два года назад появилась на свет дочь.



В беседе с ведущей передачи Лерой Кудрявцевой 48-летняя певица призналась, что не так давно вновь стала мамой. По словам Наташи Королевой, "очаровательная голубоглазая курносая девочка" сейчас живет в Соединенных Штатах вместе со своим отцом. Звезда пояснила, что выступила в качестве донора яйцеклетки. Она хотела помочь своему старому другу стать отцом, потому что сам он, будучи в "нестандартных отношениях", и имеет возможности сделать это естественным путем.



По данным KP.RU, Наташа Королева была щедро вознаграждена. После появления на свет ребенка она получила от новоиспеченного отца около 50 биткоинов, что составляет 175 млн рублей. Певица сообщила, что девочку сейчас воспитывает киевлянин, переехавший в Штаты.



Находившийся в студии супруг звезды Сергей Глушко бурно отреагировал на ее признание. Спустя некоторое время "Тарзан" смог взять в себя в руки и успокоился. Затем он пообещал устроить семейный праздник по поводу неожиданного известия о ребенке.



По словам самой Королевой, интервью оказалось для нее очень сложным. В своем Instagram артистка призналась, что "за кадром осталась скорая". Медики дежурили около студии, потому что давление у певицы в тот момент "прыгало до 180".



Напомним, не так давно на Наташу Королеву обрушились с критикой власти и жители Калининграда. Артистка позволила себе забраться на известную скульптуру, вызвав неодобрение местной администрации и пользователей сети.



Автор: Злата Богатова

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