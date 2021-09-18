Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Годовщину Куликовской битвы отметили в Тульской области

18.9.2021 22:06

Фото: nm71.ru



В Тульской области в рамках празднования 641-й годовщины Куликовской битвы состоялась театрализованная реконструкция сражения между войсками князя Дмитрия Донского и Мамая.



По данным пресс-службы регионального правительства, программу мероприятий традиционно открыло торжественное шествие.



Участники мемориального шествия проследовали от храма Сергия Радонежского до памятника-колонне Дмитрию Донскому. После этого прошла памятная лития по всем воинам, которые отдали жизни за Отечество.



Среди тех, кого объединил XXV Международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово", в этом году были представителей 77 клубов, съехавшиеся под Тулу из различных регионов РФ и ближнего зарубежья. Наиболее эффектным событием праздничной программы можно считать театрализованную реконструкцию сражения между войсками Дмитрия Донского и Мамая, указано в сообщении местных властей.



Автор: Злата Богатова

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