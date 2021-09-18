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Умер экс-президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика
18.9.2021 18:48
Фото: vrt.be
Скончался бывший президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика. Политику было восемьдесят четыре года.
О смерти экс-главы государства сообщил алжирский телевизионный канал TV1 со ссылкой на официальное заявление президентской канцелярии.
Сведений о причинах смерти политика, перенесшего в 2013 году инсульт, не поступало.
Абдель Азиз Бутефлика пришел к власти в Алжире в 1999 году и находился на посту главы государства на протяжении двадцати лет. В начале 2019 года Бутефлика заявил, что уходит в отставку в связи с ухудшившимся здоровьем. До этого политик перенос выборы, после чего жители Алжира начали устраивать протестные акции, требуя ухода президента.
В середине прошлого века бывший алжирский лидер вел борьбу за независимость своей страны от Франции. Бутефлика также получил широкую известность после переговоров, которые в 1975 году вел с террористом Ильичом Рамиресом Санчесом. Алжирский политик взаимодействовал тогда с экстремистом по прозвищу Карлос Шакал, захватившим заложников в штаб-квартире ОПЕК.
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