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Президент Алжира решил покинуть пост
1.4.2019 21:01
Фото: realnews.az
Ранее Бутефлика объявил о том, что передумал идти на пятый срок. Однако акции протеста, продолжающиеся в стране, не стали менее масштабными.
Срок его правления истекает 28 апреля.
Абдель-Азиз Бутефлика принял решение покинуть свой пост до того, как официально окончится его президентский срок - 28 апреля. Вместе с тем, 82-летний политик намерен продолжить "принимать важные решения во время переходного периода", передает сегодня телевизионный канал "Аль-Арабийя", цитируя заявление администрации Бутефлики.
Ранее Бутефлика уже сделал объявление о том, что не будет выдвигаться на пятый президентский срок. Кроме того, он принял решение о переносе выборов, ранее планировавшихся на 18 апреля, на более позднюю дату.
Вскоре жители Алжира, продолжающие требовать ухода Бутефлики, вновь начали выходить на улицы. По мнению протестующих, уступки президента, находящегося у власти, недостаточны.
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