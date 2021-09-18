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Шахматистка Гаприндашвили потребовала $5 млн от Netflix из-за сериала «Ход королевы»


18.9.2021 14:23
Шахматистка Гаприндашвили потребовала $5 млн от Netflix из-за сериала «Ход королевы»Фото: vk.com

Советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск против компании Netflix, передает ТАСС.

80-летнюю спортсменку оскорбил один из эпизодов мини-сериала "Ход королевы" (The Queen’s Gambit, 2020), из-за чего она обратилась в суд в Соединенных Штатах, потребовав $5 млн.

Об иске, который был подан Ноной Гаприндашвили, рассказала партнер грузинской адвокатской фирмы BLB Майя Мцариашвили. Юрист, которая защищает интересы знаменитой шахматистки, пояснила, что работа по составлению заявления началась практически сразу после выхода сериала "Ход королевы".

В беседе с ТАСС Мцариашвили сообщила, что Гаприндашвили не согласна с эпизодом, который относился к 1968 году. Как утверждает в этой части фильма комментатор, шахматистка никогда не играла с мужчинами, однако "это неверное суждение".

Как утверждается в иске, к 1968 году Гаприндашвили успела провести матчи с более чем 50 известными шахматистами. Среди ее соперников к тому времени уже были, в частности, Драголюб Велимирович, Михаил Таль и Борис Спасский.

Кроме того, по мнению Гаприндашвили, еще большее оскорбление создатели фильма нанесли ей, когда назвали русской шахматисткой. В результате звезда советского спорта потребовала от компании Netflix в качестве компенсации нанесенного ущерба $5 млн и опровержения реплик, которые не соответствуют истинному положению вещей.

Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в грузинском городе Зугдиди. Впервые она была признана чемпионкой мира в 1962 году. Позже шахматистка смогла завоевать этот титул еще четыре раза - в 1965, 1969, 1972 и 1975 гг. 11 раз она побеждала на Всемирных шахматных Олимпиадах, пять раз становилась чемпионкой Советского Союза. В 1982 году Гаприндашвили стала обладательницей "Шахматного Оскара".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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