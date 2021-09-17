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В Пентагоне признали ошибкой удар в Кабуле в конце августа
13:00
Фото: xakep.ru
Военное ведомство Соединенных Штатов после тщательного расследования было вынуждено признать ошибочным авиаудар, который был нанесен американским беспилотником в Кабуле в конце августа.
В результате инцидента погибли по меньшей мере десять гражданских лиц, среди которых могли быть дети, подтвердил начальник Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи.
Представитель Пентагона выступил в рамках брифинга, состоявшегося в пятницу, сообщает ТАСС. По словам генерала, он может подтвердить гибель "не менее десяти гражданских лиц, в том числе до семи детей".
При этом в Пентагоне полагают, что вряд ли в результате этого удара американским военным удалось нейтрализовать лиц, связанных с "Исламским государством в Хорасане" (ветвь запрещенного в РФ террористического "Исламского государства", ИГ). Как показало расследование, атака в действительности оказалась "трагической ошибкой", отметил Маккензи.
Сообщив о выводах CENTCOM, американский генерал подчеркнул, что не стоит на основе одной ошибки оценивать возможности Соединенных Штатов ликвидировать объекты экстремистов на территории Афганистана.
Ранее сообщалось о ЧП в Нигерии, где в результате авиаудара армии погибли по меньшей мере девять человек, еще двадцать три пострадали. Инцидент зафиксирован на территории штата Йобе в северо-восточной части страны, где военные проводили антитеррористическую операцию. Прокомментировав случившееся, в командовании допустили, что в результате атаки могли погибнуть мирные жители. По факту случившегося уже начато расследование, заявили в руководстве ВВС Нигерии.
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