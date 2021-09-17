Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявлено более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом
12:34
Фото: vk.com
За период с начала пандемии в России в общей сложности было выявлено
7 254 754 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, передает ТАСС.
В течение минувших суток количество возросло на 20 329, сообщается со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
С 15 сентября с России снова начали отмечать увеличение ежедневно выявленных заболевших. Показатели сравнимы со значениями 22 августа, когда в РФ зарегистрировали 20 564 случая заражения COVID-19. Затем количество не превышало 20 тыс.
По данным специалистов, в относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,28%.
В Москве зарегистрировали 2 746 новых случаев COVID-19, уровень стал максимальным за период с 8 августа. В Петербурге выявлен 1 791 зараженный, 915 - в Подмосковье, 505 - в Свердловской области.
За прошедший день в стране среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксировали 799 летальных исходов. В Москве скончался 51 человек, по 36 - в Петербурге и в Свердловской области. Всего же в России от COVID-19 умерли уже 197 425 человек.
Количество поправившихся и выписанных из больниц за период с начала пандемии в РФ составляет более 6,485 млн пациентов, в том числе 16 247 - за прошлые сутки.
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