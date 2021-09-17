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В Новой Зеландии найдены окаменелости гигантского пингвина
17.9.2021 23:32
Фото: themecatcher.net
Ученым удалось отыскать окаменелости ранее неизвестного вида гигантских доисторических пингвинов, которые были выше своих сородичей примерно на 15 см, передает ТАСС.
Открытие было сделано, когда исследователи работали в запасниках одного из музеев Новой Зеландии.
Как рассказал один из авторов работы, старший научный сотрудник Университета Мэсси (Новая Зеландия) Дэниел Томас, представители нового вида отличались от родственников необычно длинными ногами. Подробный отчет о находке исследователи опубликовали в Journal of Vertebrate Paleontology.
По мнению специалистов, визуально эти пингвины напоминали кайруку, но имели "гораздо более длинные ноги". Поэтому они выглядели значительно выше. Исследователи полагают, что из-за таких особенностей своего строения пингвины имели возможность "быстро плавать или глубоко нырять".
В течение последних пятидесяти лет были найдены останки целого ряда видов доисторических пингвинов. Ученые, продолжающие их изучение, считают, что первоначально представители этого семейства птиц были довольно большими.
К необычайно крупным видам относят, например, пингвинов кайруку (Kairuku grebneffi) и кумиману (Kumimanu biceae), обитавших на территории Новой Зеландии соответственно около 27 и 59 млн. По данным ученых, эти птицы могли достигать в высоту примерно 1,3 и 1,8 м, тогда как их вес составлял от 60 до 100 кг.
Ранее ученые исключили генетическое вырождение из возможных причин исчезновения редких новозеландских попугаев какапо. При этом птицы все равно остаются одними из наиболее "уязвимых и вырожденных видов", которые существуют сейчас на Земле, полагают специалисты.
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