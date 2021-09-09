Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые уточнили причины вымирания попугая какапо

9.9.2021 03:28

Фото: vashurok.ru



Генетическое вырождение исключили из возможных причин исчезновения редких новозеландских попугаев какапо, передает ТАСС.



При этом птицы все равно остаются одними из наиболее "уязвимых и вырожденных видов", которые существуют сейчас на Земле, полагают ученые.



В геноме попугаев какапо исследователи выявили существенно меньшее количество опасных мутаций, чем ожидалось. Специалисты пытаются выяснить, почему этим птицам может грозить исчезновение. Отчет о новой работе ученых опубликованы в журнале Cell Genomics.



Как показал генетический анализ, небольшая численность популяций таких птиц вряд ли приведет к их полному исчезновению. За 10 тыс. лет число потенциально вредных вариантов в их ДНК не только не возросло, но даже сократилось, сообщил один из авторов этой работы, научный сотрудник университета Отаго (Новая Зеландия) Николас Дассекс. По его словам, ученые изучали популяцию попугаев какапо, долгое время существующую в условиях изоляции на острове Стюарта.



Попугаи какапо, также известные под названием совиный попугай (лат. Strigops habroptila), являются эндемиком Новой Зеландии. Представители этого уникального вида утратили способность летать, со временем приспособившись жить у подножия деревьев в лесах Северного и Южного островов страны. По официальным данным, вследствие деятельности людей число птиц значительно сократилось. Если в далеком прошлом таких попугаев было довольно много, к началу XXI века можно было насчитать лишь порядка двухсот особей.



Ранее Минприроды РФ обновило список вероятно исчезнувших животных. В этот печальный перечень попали лошадь Пржевальского, тюлень-монах и целый ряд других представителей дикой природы - в общей сложности одиннадцать видов. По данным ведомства, все они отнесены к нулевой категории редкости, что означает отсутствие особей в естественных условиях.



Автор: Злата Богатова

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