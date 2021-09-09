ИнтерНовости - новости в стране и мире
Жители эфиопского штата Тыграй начали умирать от голода
Жители эфиопского штата Тыграй начали умирать от голода
В Северной Македонии 14 человек стали жертвами пожара в больнице
В Северной Македонии 14 человек стали жертвами пожара в больнице
Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане
Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медузГлава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медуз
Погибшему главе МЧС присвоили звание Героя РоссииПогибшему главе МЧС присвоили звание Героя России
В Северной Македонии 14 человек стали жертвами пожара в больницеВ Северной Македонии 14 человек стали жертвами пожара в больнице
Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в КазахстанеРогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане
Ученые уточнили причины вымирания попугая какапоУченые уточнили причины вымирания попугая какапо

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые уточнили причины вымирания попугая какапо


9.9.2021 03:28
Ученые уточнили причины вымирания попугая какапоФото: vashurok.ru

Генетическое вырождение исключили из возможных причин исчезновения редких новозеландских попугаев какапо, передает ТАСС.

При этом птицы все равно остаются одними из наиболее "уязвимых и вырожденных видов", которые существуют сейчас на Земле, полагают ученые.

В геноме попугаев какапо исследователи выявили существенно меньшее количество опасных мутаций, чем ожидалось. Специалисты пытаются выяснить, почему этим птицам может грозить исчезновение. Отчет о новой работе ученых опубликованы в журнале Cell Genomics.

Как показал генетический анализ, небольшая численность популяций таких птиц вряд ли приведет к их полному исчезновению. За 10 тыс. лет число потенциально вредных вариантов в их ДНК не только не возросло, но даже сократилось, сообщил один из авторов этой работы, научный сотрудник университета Отаго (Новая Зеландия) Николас Дассекс. По его словам, ученые изучали популяцию попугаев какапо, долгое время существующую в условиях изоляции на острове Стюарта.

Попугаи какапо, также известные под названием совиный попугай (лат. Strigops habroptila), являются эндемиком Новой Зеландии. Представители этого уникального вида утратили способность летать, со временем приспособившись жить у подножия деревьев в лесах Северного и Южного островов страны. По официальным данным, вследствие деятельности людей число птиц значительно сократилось. Если в далеком прошлом таких попугаев было довольно много, к началу XXI века можно было насчитать лишь порядка двухсот особей.

Ранее Минприроды РФ обновило список вероятно исчезнувших животных. В этот печальный перечень попали лошадь Пржевальского, тюлень-монах и целый ряд других представителей дикой природы - в общей сложности одиннадцать видов. По данным ведомства, все они отнесены к нулевой категории редкости, что означает отсутствие особей в естественных условиях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 373

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В Кабуле стреляли в воздух при разгоне акции протестаВ Кабуле стреляли в воздух при разгоне акции протеста
В Барнауле КамАЗ насмерть сбил женщин на пешеходном переходеВ Барнауле КамАЗ насмерть сбил женщин на пешеходном переходе
В ФРГ один человек умер, еще двое попали в реанимацию после ревакцинации от COVID-19В ФРГ один человек умер, еще двое попали в реанимацию после ревакцинации от COVID-19
В Приамурье от удара током погиб ребенокВ Приамурье от удара током погиб ребенок
В Афганистане впервые с момента прихода к власти радикалов провели матч по крикетуВ Афганистане впервые с момента прихода к власти радикалов провели матч по крикету

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru