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В калужском Обнинске лифт врезался в последний этаж, пострадал мужчина
17.9.2021 19:24
Фото: гдб26.рф
Прокуратура Калужской области начинает проверку по факту инцидента с лифтом, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ЧП случилось в городе Обнинске.
По поручению прокурора Калужской области организована проверка информации, появившейся в СМИ и соцсетях. Речь идет о происшествии, которое случилось в семиэтажном доме No 93 по проспекту Маркса, где лифт врезался в последний этаж.
Как сообщили ранее открытые источники, в результате ЧП пострадал мужчина, находившийся в кабине. С травмами его доставили в медицинское учреждение. Насколько сильные повреждения мог получить пострадавший, не уточнялось. Нет пока сведений и о том, что могло стать причиной аварии.
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