|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Задержан подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицию под Воронежем
17:23
Фото: irk.today
Правоохранительным органам удалось задержать мужчину, подозреваемого в убийстве семьи и нападении на сотрудника полиции.
Преступления были совершены накануне на территории Воронежской области, передают российские СМИ со ссылкой на представителей силовых структур.
Подозреваемый был задержан сотрудниками угрозыска и ГИБДД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции региона. Как стало известно, полиция установила местонахождение подозреваемого, после чего было начато его преследование. Мужчина в тот момент следовал в автомобиле по одной из дорог Воронежской области.
В ходе задержания подозреваемый пытался оказывать вооруженное сопротивление. Представители полиции пояснили, что мужчина получил ранение. Сведения о его личности пока не приводятся.
Накануне в Следственном комитете России (СКР) подтвердили, что подозреваемый в нападении на отдел полиции в городе Лиски также причастен к тройному убийству. Как указывалось в сообщении на официальном сайте ведомства, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по соответствующим статьям.
По данным СМИ, сначала мужчина расправился со своими знакомыми. Убийство знакомой семьи было совершено на почве бытового конфликта. Затем злоумышленник подорвал входную дверь у здания отдела МВД по Лискинскому району Воронежской области. В результате инцидента пострадал полицейский, он получил осколочное ранение голени ноги.
Затем подозреваемый в автомобиле "Нива" направился в сторону Острогожска. В ряде открытых источников появились сообщения, что к преступлениям может оказаться причастен 34-летний Владимир Страхов, являющийся работником ЧОП.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|