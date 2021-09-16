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Задержан подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицию под Воронежем


17:23
Задержан подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицию под ВоронежемФото: irk.today

Правоохранительным органам удалось задержать мужчину, подозреваемого в убийстве семьи и нападении на сотрудника полиции.

Преступления были совершены накануне на территории Воронежской области, передают российские СМИ со ссылкой на представителей силовых структур.

Подозреваемый был задержан сотрудниками угрозыска и ГИБДД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции региона. Как стало известно, полиция установила местонахождение подозреваемого, после чего было начато его преследование. Мужчина в тот момент следовал в автомобиле по одной из дорог Воронежской области.

В ходе задержания подозреваемый пытался оказывать вооруженное сопротивление. Представители полиции пояснили, что мужчина получил ранение. Сведения о его личности пока не приводятся.

Накануне в Следственном комитете России (СКР) подтвердили, что подозреваемый в нападении на отдел полиции в городе Лиски также причастен к тройному убийству. Как указывалось в сообщении на официальном сайте ведомства, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по соответствующим статьям.

По данным СМИ, сначала мужчина расправился со своими знакомыми. Убийство знакомой семьи было совершено на почве бытового конфликта. Затем злоумышленник подорвал входную дверь у здания отдела МВД по Лискинскому району Воронежской области. В результате инцидента пострадал полицейский, он получил осколочное ранение голени ноги.

Затем подозреваемый в автомобиле "Нива" направился в сторону Острогожска. В ряде открытых источников появились сообщения, что к преступлениям может оказаться причастен 34-летний Владимир Страхов, являющийся работником ЧОП.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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