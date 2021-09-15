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В Монголии зафиксированы первые случаи смерти животных от COVID-19
15.9.2021 21:30
Фото: vk.com
Монгольские специалисты зафиксировали первые летальные случаи от последствий COVID-19 в республике среди животных.
Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Главное управление ветеринарных служб страны, умерли два бобра, зараженных коронавирусом.
По словам эксперта ведомства Адиясурена Тувшинбаяра, в прошлом месяце скончались два бобра. Смерть животных вызвала вопросы у специалистов, после чего было проведено лабораторное исследование. Анализы показали, что бобры умерли из-за осложнений COVID-19.
В Национальном центре зоонозных заболеваний (NCZD) пояснили, что бобры содержались в специальном заведении, где занимаются разведением этих животных. В этом центре, действующем при департаменте охраны окружающей среды столицы Улан-Батора, позже проверили и других бобров. Оказалось, что семь животных также заражены коронавирусом.
Предположительно, бобры могли инфицироваться от владельцев и сотрудников организации, полагают исследователи.
Отмечается, что у животных выявили "дельта-штамм". Заболевшие бобры чихали и кашляли, у них наблюдался сильный насморк и воспалялась слизистая оболочка глаз. В общей сложности подобные симптомы были зафиксированы у более чем пятидесяти питомцев. Сейчас все бобры уже поправились.
Монгольские специалисты сообщают, что случаи заражения COVID-19 выявлялись ими и среди кошек.
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