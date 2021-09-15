ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию
Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию
Попова: в России создали тест для выявления вируса Nipah
Попова: в России создали тест для выявления вируса Nipah
В Нигерии от холеры умерли более 2,3 тыс. человек
В Нигерии от холеры умерли более 2,3 тыс. человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Австралия, Великобритания и США создали оборонный альянс AUKUSАвстралия, Великобритания и США создали оборонный альянс AUKUS
The Bell: режиссера Звягинцева ввели в искусственную комуThe Bell: режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому
Путин призвал россиян принять участие в выборах депутатов ГосдумыПутин призвал россиян принять участие в выборах депутатов Госдумы
Одобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили до новой инспекции производителяОдобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили до новой инспекции производителя
Пропавшая летом в Орловской области школьница найдена погибшейПропавшая летом в Орловской области школьница найдена погибшей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Монголии зафиксированы первые случаи смерти животных от COVID-19


15.9.2021 21:30
В Монголии зафиксированы первые случаи смерти животных от COVID-19Фото: vk.com

Монгольские специалисты зафиксировали первые летальные случаи от последствий COVID-19 в республике среди животных.

Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Главное управление ветеринарных служб страны, умерли два бобра, зараженных коронавирусом.

По словам эксперта ведомства Адиясурена Тувшинбаяра, в прошлом месяце скончались два бобра. Смерть животных вызвала вопросы у специалистов, после чего было проведено лабораторное исследование. Анализы показали, что бобры умерли из-за осложнений COVID-19.

В Национальном центре зоонозных заболеваний (NCZD) пояснили, что бобры содержались в специальном заведении, где занимаются разведением этих животных. В этом центре, действующем при департаменте охраны окружающей среды столицы Улан-Батора, позже проверили и других бобров. Оказалось, что семь животных также заражены коронавирусом.

Предположительно, бобры могли инфицироваться от владельцев и сотрудников организации, полагают исследователи.

Отмечается, что у животных выявили "дельта-штамм". Заболевшие бобры чихали и кашляли, у них наблюдался сильный насморк и воспалялась слизистая оболочка глаз. В общей сложности подобные симптомы были зафиксированы у более чем пятидесяти питомцев. Сейчас все бобры уже поправились.

Монгольские специалисты сообщают, что случаи заражения COVID-19 выявлялись ими и среди кошек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 358

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Семьи погибших при крушении L-410 получат по 1 млн руб.Семьи погибших при крушении L-410 получат по 1 млн руб.
Скончался второй пострадавший на цементном заводе под ВолгоградомСкончался второй пострадавший на цементном заводе под Волгоградом
Спецпосланник ООН провел переговоры с военными, захватившими власть в ГвинееСпецпосланник ООН провел переговоры с военными, захватившими власть в Гвинее
Россия передала Таджикистану оружие и военную техникуРоссия передала Таджикистану оружие и военную технику
Афганские женщины должны рожать детей, а не работать в правительстве, заявили радикалыАфганские женщины должны рожать детей, а не работать в правительстве, заявили радикалы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru