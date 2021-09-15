Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Монголии зафиксированы первые случаи смерти животных от COVID-19

15.9.2021 21:30

Фото: vk.com



Монгольские специалисты зафиксировали первые летальные случаи от последствий COVID-19 в республике среди животных.



Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Главное управление ветеринарных служб страны, умерли два бобра, зараженных коронавирусом.



По словам эксперта ведомства Адиясурена Тувшинбаяра, в прошлом месяце скончались два бобра. Смерть животных вызвала вопросы у специалистов, после чего было проведено лабораторное исследование. Анализы показали, что бобры умерли из-за осложнений COVID-19.



В Национальном центре зоонозных заболеваний (NCZD) пояснили, что бобры содержались в специальном заведении, где занимаются разведением этих животных. В этом центре, действующем при департаменте охраны окружающей среды столицы Улан-Батора, позже проверили и других бобров. Оказалось, что семь животных также заражены коронавирусом.



Предположительно, бобры могли инфицироваться от владельцев и сотрудников организации, полагают исследователи.



Отмечается, что у животных выявили "дельта-штамм". Заболевшие бобры чихали и кашляли, у них наблюдался сильный насморк и воспалялась слизистая оболочка глаз. В общей сложности подобные симптомы были зафиксированы у более чем пятидесяти питомцев. Сейчас все бобры уже поправились.



Монгольские специалисты сообщают, что случаи заражения COVID-19 выявлялись ими и среди кошек.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 358

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16.9.2021 19:43 The Bell: режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому

The Bell: режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому 15.9.2021 22:49 Одобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили до новой инспекции производителя

Одобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили до новой инспекции производителя 15.9.2021 16:20 В Нигерии от холеры умерли более 2,3 тыс. человек

В Нигерии от холеры умерли более 2,3 тыс. человек 15.9.2021 13:34 Суд не стал смягчать приговор Ефремову

Суд не стал смягчать приговор Ефремову 15.9.2021 13:05 В Иране за сутки скончались 408 пациентов с COVID-19