Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд не стал смягчать приговор Ефремову

13:34

Фото: smi2.net



Второй кассационный суд отклонил жалобу, поданную ранее артистом Михаилом Ефремовым. Защита актера пыталась обжаловать приговор, вынесенный по делу о смертельной аварии в центре Москвы, но вердикт было решено оставить без каких-либо изменений.



Сегодня, 15 сентября, кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить кассационные жалобы, поданные актером Михаилом Ефремовым. Приговор, согласно которому артист был признан виновным в дорожной аварии и получил 7,5 лет колонии, остался в силе, передает "Интерфакс".



По данным агентства, Ефремов обратился к суду, заявив, что раскаивается в содеянном. Артист просил смягчить приговор и рассказывал, что еще до аварии его "жизнь дала трещину". По его словам, долгое время болела его мать, а затем скончалась худрук "Современника" Галина Волчек, после чего театр для него перестал существовать.



Описывая обрушившиеся на него испытания, артист признался, что "не выдержал и стал пить". В результате он оказался "виновником гибели человека", а потом "как черт из табакерки" в его жизни появился Эльман Пашаев. Предыдущие судебные слушания Ефремов назвал "своеобразным адвокатским шоу".



8 июня 2020 года в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял Михаил Ефремов. Авария случилась около дома 3 по Смоленской площади, где машина артиста на большой скорости выехала на встречную полосу. Сев за руль пьяным, артист спровоцировал столкновение с другой машиной. В аварии получил смертельные ранения 57-летний Сергей Захаров. После столкновения с внедорожником мужчина был доставлен в больницу, где позже скончался.



Столичный Пресненский суд вынес приговор по этому резонансному делу год назад, 8 сентября 2020 года. Михаил Ефремов был признан виновным и осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста также лишил на три года права управлять транспортом. Спустя полтора месяца, 22 октября Мосгорсуд, смягчил наказание до 7,5 лет.



Автор: Злата Богатова

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