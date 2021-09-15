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В Иране за сутки скончались 408 пациентов с COVID-19


15.9.2021 13:05
В Иране за сутки скончались 408 пациентов с COVID-19Фото: nv.ua

За минувшие сутки на территории Ирана скончались более четырехсот пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Как информирует Министерство здравоохранения страны, за период с начала пандемии жертвами этого заболевания стали уже 115 167 человек, передает IRNA.

По данным иранского новостного агентства, за последние сутки в стране было выявлено еще более 22,3 тыс. случаев заражения COVID-19. Госпитализация потребовалась 3 436 из них.

Со ссылкой на заявление Минздрава Ирана отмечается, что в общей сложности в стране зарегистрировали 5 340 656 инфицированных. 4 627 027 из них уже поправились и покинули медицинские учреждения.

Ведомство сообщает, что в отделениях интенсивной терапии сейчас остаются на лечении 7 123 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Состояние многих из них врачи оценивают как критическое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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