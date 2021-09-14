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В Башкирии рабочего убило током на вокзале


14.9.2021 16:31
В Башкирии рабочего убило током на вокзалеФото: smi2.net

Правоохранительные органы Башкирии выясняют обстоятельства гибели рабочего, который скончался, по предварительным данным, от удара электрическим током.

ЧП случилось на железнодорожном вокзале станции "Буздяк" накануне примерно в 17:30 по московскому времени.

Как информирует пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, мужчина задел провод линии электропередачи, который в тот момент находился под высоким напряжением. В ходе начатого разбирательства установлено, что ЧП случилось после окончания кровельных работ, когда сотрудник коммерческой организации перемещал строительные леса.

В результате электротравмы погиб представитель организации, которая выполняла подрядные работы в интересах ОАО "РЖД", указано в официальном сообщении ведомства. Сейчас прокуратура выясняет, соблюдались ли на этом объекте требования охраны труда. В случае, если будут выявлены достаточные основания, ведомство примет меры реагирования.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 194

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