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Общежитие для мигрантов в Подмосковье требуют закрыть после убийства пенсионерки


09:56
Общежитие для мигрантов в Подмосковье требуют закрыть после убийства пенсионеркиФото: vz.ru

Администрация Сергиево-Посадского округа Московской области потребует закрыть общежитие для мигрантов, которое находится в селе Бужаниново. Минувшей ночью жители этого населенного пункта устроили массовый сход после сообщений о гибели 67-летней женщины, пояснил глава муниципалитета Михаил Токарев.

Руководитель местной администрации рассказал о ситуации в своем инстаграме. По словам Михаила Токарева, возле общежития предприятия "Экоокна" прошел стихийный сход жителей. Собравшиеся в ночное время люди требовали выселить из здания проживающих там выходцев из стран ближнего зарубежья. Глава муниципалитета отметил, что предотвратить конфликт удалось благодаря взаимодействию с правоохранителями и диалогу с представителями власти.

Токарев пояснил, что администрация не оставит без внимания мнение жителей Бужанинова. Во вторник, 14 сентября, будет организована встреча с собственником общежития, на которой власти потребуют его закрыть.

Глава муниципалитета также сообщил, что по делу об убийстве пенсионерки полиция задержала двух уроженцев Таджикистана. Проживали они не в общежитии, около которого прошел стихийный сход, а там, где работали. Выходцы из Средней Азии строили частный дом на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Приозерный", уточнил Токарев.

Ранее на сайте ГУ СКР по Подмосковью появились сведения об убийстве женщины, тело которой было найдено в лесополосе, в 160 м от СНТ "Магистраль 2". Пенсионерку с явными признаками криминальной смерти обнаружили накануне, 13 сентября. Отмечалось, что подозреваемые уже установлены и задержаны по "горячим следам". По данным полиции, к убийству женщины могут оказаться причастны двое граждан соседнего государства, 1984 и 1988 г.р.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 237

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