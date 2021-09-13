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Из России пытались вывезти редких рачков стоимостью 4,5 млн руб


13.9.2021 19:03
Из России пытались вывезти редких рачков стоимостью 4,5 млн рубФото: animalreader.ru

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту контрабанды через таможенную границу крупной партии рачка артемии, передают российские СМИ.

Со ссылкой на региональное управление ФСБ отмечается, что стоимость рачков превысила 4,5 млн рублей.

В Астрахани сотрудниками ФСБ была выявлена попытка незаконно вывезти за пределы страны представителей водных биологических ресурсов. Как указано в официальном сообщении, злоумышленники пытались переместить через таможенную границу РФ крупную партию рачка артемии.

По решению правительства России эти рачки внесены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, которые пользуются большим спросом в других странах. Стоимость перевозимой партии, по данным ведомства, превышала 4,5 млн рублей.

Уголовное дело после случившегося возбудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).

Ранее Минприроды РФ обновило список вероятно исчезнувших животных. В этот печальный перечень попали лошадь Пржевальского, тюлень-монах и целый ряд других представителей дикой природы - в общей сложности одиннадцать видов. По данным ведомства, все они отнесены к нулевой категории редкости, что означает отсутствие особей в естественных условиях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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