ИнтерНовости - новости в стране и мире
После задержания у Мавриди изъяли валюту и 70 тысяч рублей
После задержания у Мавриди изъяли валюту и 70 тысяч рублей
Курц: Австрия не примет ни одного афганского беженца
Курц: Австрия не примет ни одного афганского беженца
Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию
Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин сообщил, что уходит на самоизоляциюПутин сообщил, что уходит на самоизоляцию
Курц: Австрия не примет ни одного афганского беженцаКурц: Австрия не примет ни одного афганского беженца
После задержания у Мавриди изъяли валюту и 70 тысяч рублейПосле задержания у Мавриди изъяли валюту и 70 тысяч рублей
Общежитие для мигрантов в Подмосковье требуют закрыть после убийства пенсионеркиОбщежитие для мигрантов в Подмосковье требуют закрыть после убийства пенсионерки
Бритни Спирс объявила о помолвкеБритни Спирс объявила о помолвке

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Южной Корее почти 600 человек умерли после вакцинации


13.9.2021 18:04
В Южной Корее почти 600 человек умерли после вакцинацииФото: deon.pl

За последние два дня в Южной Корее зафиксированы еще два летальных исхода среди тех, кто сделал прививку от COVID-19.

В общей сложности за этот период в стране вакцинировали 21 645 человек, передает Yonhap News.

На текущий момент в Южной Корее вакцинировали уже 64,6% населения. По состоянию на 00:00 13 сентября первую дозу вакцины успели получить более 33,1 млн человек. Свыше 11 млн из них сделали прививки с использованием средства AstraZeneca, почти 18 млн - препаратом Pfizer. Кроме того, в стране также применяются вакцины Janssen и Moderna.

По официальным данным, вторую дозу вакцины получили более 20 млн жителей Южной Кореи, в том числе, за минувшие сутки - около 25,4 тыс.

В течение последних двух суток медики страны зафиксировали 3 271 случай побочных проявлений. Всего же за период с начала вакцинации зарегистрировали 216 517 подобных случаев.

Число летальных исходов среди тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, за минувший день в Южной Корее возросло на два. В общей сложности скончались 598 человек, сделавших прививки.

Напомним, сведения о побочных проявлениях в Южной Корее начали публиковать еще минувшей весной, когда в стране наращивались темпы вакцинации против COVID-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В окрестностях Анадыря замечен белый медведьВ окрестностях Анадыря замечен белый медведь
Названа дата премьеры фильма об Уитни ХьюстонНазвана дата премьеры фильма об Уитни Хьюстон
В Афганистане ликвидировали банду, похищавшую детейВ Афганистане ликвидировали банду, похищавшую детей
Взятый под стражу президент Гвинеи объявил голодовкуВзятый под стражу президент Гвинеи объявил голодовку
Под Липецком на месте взрыва газа найдено тело третьего погибшегоПод Липецком на месте взрыва газа найдено тело третьего погибшего

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru