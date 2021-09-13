Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Южной Корее почти 600 человек умерли после вакцинации

13.9.2021 18:04

Фото: deon.pl



За последние два дня в Южной Корее зафиксированы еще два летальных исхода среди тех, кто сделал прививку от COVID-19.



В общей сложности за этот период в стране вакцинировали 21 645 человек, передает Yonhap News.



На текущий момент в Южной Корее вакцинировали уже 64,6% населения. По состоянию на 00:00 13 сентября первую дозу вакцины успели получить более 33,1 млн человек. Свыше 11 млн из них сделали прививки с использованием средства AstraZeneca, почти 18 млн - препаратом Pfizer. Кроме того, в стране также применяются вакцины Janssen и Moderna.



По официальным данным, вторую дозу вакцины получили более 20 млн жителей Южной Кореи, в том числе, за минувшие сутки - около 25,4 тыс.



В течение последних двух суток медики страны зафиксировали 3 271 случай побочных проявлений. Всего же за период с начала вакцинации зарегистрировали 216 517 подобных случаев.



Число летальных исходов среди тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, за минувший день в Южной Корее возросло на два. В общей сложности скончались 598 человек, сделавших прививки.



Напомним, сведения о побочных проявлениях в Южной Корее начали публиковать еще минувшей весной, когда в стране наращивались темпы вакцинации против COVID-19.



Автор: Злата Богатова

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