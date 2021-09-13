Новости шоу-бизнеса

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Семьи погибших при крушении L-410 получат по 1 млн руб.
13.9.2021 10:37
Фото: ren.tv
Семьям погибших и пострадавшим в результате аварийного приземления самолета L-410 под Иркутском окажут материальную помощь.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, 15 сентября в области будет объявлено траурным днем.
Как стало известно, родственники жертв авиакатастрофы получат по миллиону рублей. Пострадавшим, которые получили тяжелые травмы, выплатят 500 тысяч рублей, средней тяжести - 250 тысяч рублей, легкие - 100 тысяч рублей. Соответствующее заявление Игоря Кобзева опубликовано на официальном портале правительства Иркутской области.
По словам Кобзева, среда, 15 сентября, в Иркутской области объявляется днем траура.
Ранее появилась информация, что все шестнадцать человек, находившиеся на борту самолета, выжили. Однако спустя некоторое время сведения были уточнены. По последним официальным данным, жертвами ЧП стали четыре человека, в том числе, управлявший воздушным судном пилот. В результате крушения погибли жители Иркутска, Ангарска и поселка Магистрального.
После происшествия в больницу для оказания помощи доставили двенадцать человек. Состояние четырех пациентов медики оценивают как тяжелое. Предполагается, что трое пострадавших, включая одного из летчиков, которые получили сложные переломы, в ближайшее время будут санавиацией переведены на лечение в Иркутск.
Как пояснил Игорь Кобзев, место авиакатастрофы удалось установить благодаря звонкам одной из пассажирок. Женщина получила незначительные повреждения и уже покинула больницу, отметил губернатор.
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