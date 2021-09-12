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СКР: Все пассажиры, находившиеся в разбившемся под Иркутском L-410, живы


12.9.2021 20:34
СКР: Все пассажиры, находившиеся в разбившемся под Иркутском L-410, живыФото: tomsk-time.ru

Все пассажиры, которые находились на борту упавшего под Иркутском самолета L-410, выжили, информирует пресс-служба СКР.

В качестве приоритетной версии крушения сейчас рассматривается ошибка пилотирования.

По данным ведомства, один из пассажиров получил серьезные травмы, его состояние оценивается медиками как тяжелое. В сообщении на официальном сайте Следственного комитета России (СКР) также отмечается, что по факту происшествия уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На борту самолета, совершившего аварийную посадку, находятся шестнадцать человек.

Ранее стало известно, что разбившееся под Иркутском воздушное судно было найдено на расстоянии около четырех километрах от взлетно-посадочной полосы (ВПП). Как сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник, самолет там заметили очевидцы.

ЧП случилось неподалеку от районного центра Казачинск в Иркутской области, самолет совершил жесткую посадку в процессе повторного захода на приземление. Как пояснил представитель авиакомпании "СиЛА", L-410 направлялся из Иркутска в Казачинск. Внезапно он пропал с радаров незадолго до посадки. Известно также, что в районе Казачинска в тот момент был сильный туман.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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