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В Подмосковье ограбили дом теннисистки Весниной


12.9.2021 16:38
В Подмосковье ограбили дом теннисистки ВеснинойФото: vladtime.ru

Злоумышленники проникли в дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и обладательницы серебра летних Игр в Токио Елены Весниной.

Спортсменка сообщила о случившемся в интервью "Пятому каналу".

По словам титулованной российской теннисистки, из ее дома в Подмосковье пропали олимпийские награды и драгоценности. Среди ценных вещей, которые похитили злоумышленники, был перстень, полученный Еленой Весниной на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

35-летняя чемпионка пояснила, что остались лишь документы. Все медали находились в спортивной сумке, потому что Веснина ранее их брала с собой в теннисный клуб, где показывала детям. Веснина предположила, что грабитель схватил сумку, лежавшую на виду.

Спортсменка обратилась в полицию, уточнив, что ее дом оборудован сигнализацией. Специалисты сейчас выясняют, как злоумышленник смог попасть в жилище олимпийской чемпионки.

Елена Веснина в прошлом одержала победу на Играх в Рио-де-Жанейро, выступая в парном разряде. Минувшим летом она в том же виде завоевала серебро на Олимпиаде в Токио.

Автор: Злата Богатова

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