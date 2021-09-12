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В Подмосковье ограбили дом теннисистки Весниной
12.9.2021 16:38
Фото: vladtime.ru
Злоумышленники проникли в дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и обладательницы серебра летних Игр в Токио Елены Весниной.
Спортсменка сообщила о случившемся в интервью "Пятому каналу".
По словам титулованной российской теннисистки, из ее дома в Подмосковье пропали олимпийские награды и драгоценности. Среди ценных вещей, которые похитили злоумышленники, был перстень, полученный Еленой Весниной на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
35-летняя чемпионка пояснила, что остались лишь документы. Все медали находились в спортивной сумке, потому что Веснина ранее их брала с собой в теннисный клуб, где показывала детям. Веснина предположила, что грабитель схватил сумку, лежавшую на виду.
Спортсменка обратилась в полицию, уточнив, что ее дом оборудован сигнализацией. Специалисты сейчас выясняют, как злоумышленник смог попасть в жилище олимпийской чемпионки.
Елена Веснина в прошлом одержала победу на Играх в Рио-де-Жанейро, выступая в парном разряде. Минувшим летом она в том же виде завоевала серебро на Олимпиаде в Токио.
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