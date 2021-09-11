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Пропавшую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
11.9.2021 15:39
Фото: vistanews.ru
Герцогиня Кембриджская уже почти два месяца не появлялась на публичных мероприятиях, после чего обеспокоенные жители Великобритании начали строить различные предположения вместе с поклонниками Кейт Миддлтон со всего мира.
В последний раз герцогиню видели на стадионе Уэмбли в Лондоне 11 июля, когда там состоялся финальный матч Евро-2020.
Позже Кейт Миддлтон не появлялась на публике. Кроме того, ее фото не публикуются на официальных страницах монаршей семьи.
По мнению некоторых поклонников, столь длительное отсутствие супруги принца Уильяма можно объяснить четвертой беременностью. Они напоминают, что в прошлом Кейт Миддлтон, готовясь к рождению малыша, аналогичным образом "исчезала" на некоторое время. Ранее все три раза, когда она была в положении, ей приходилось первые месяцы оставаться дома по причине плохого самочувствия.
Ранее появились сведения о предстоящем пополнении в семье актрисы Дженнифер Лоуренс и ее супруга, директора художественной галереи Кука Марони.
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