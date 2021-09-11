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Названа дата премьеры фильма об Уитни Хьюстон


11.9.2021 12:28
Названа дата премьеры фильма об Уитни ХьюстонФото: segretodonna.com

Создатели биографической картины о жизни и творческом пути известной американской певицы Уитни Хьюстон объявили дату премьеры.

Как передает портал The Wrap, фильм выйдет на экраны 23 декабря 2022 года.

Кинолента создается на студии TriStar Pictures. Главную героиню в ней играет британская актриса Наоми Эки, снимавшаяся в таких фильмах как "Вера", "Доктор Кто", "Леди макбет", а также различных сериалах.

В качестве режиссера выступает Кейси Леммонс, работавшая ранее над созданием картин "Гарриет", "Пристанище Евы", "Поговори со мной" и других. Над сценарием работал Энтони МакКартен, известный по фильму "Богемская рапсодия".

Знаменитая американская певица Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года. Она была найдена в бессознательном состоянии в ванной одного из номеров отеля Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Прибывшие к месту ЧП врачи были вынуждены констатировать смерть звезды, которой было лишь сорок восемь лет. Певицу похоронили в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Спустя три с половиной года из жизни ушла дочь звезды, 22-летняя Бобби Кристина Браун, тяжело переживавшая смерть матери.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 229

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