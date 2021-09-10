|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Голикова назвала число привитых от COVID-19 россиян
10.9.2021 22:33
Фото: livejournal.com
В России на текущий момент уже 39,8 млн человек полностью вакцинированы от коронавируса, еще 46,5 млн получили первый компонент.
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает агентство "Интерфакс".
Массовую вакцинацию от COVID-19 в России начали 18 января. В настоящее время жители нашей стране могут воспользоваться несколькими препаратами, в частности, вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт", которые созданы специалистами центра им. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ.
В нашей стране также используются вакцины "ЭпиВакКорона", разработанная в центре "Вектор" Роспотребнадзора, и "КовиВак", над созданием которой трудились в центре им. Чумакова РАН.
Ревакцинация от COVID-19 в России стартовала с минувшего июля.
Несколько дней назад Татьяна Голикова пояснила, что 80% вакцинированных, что составляет для РФ "чуть более 90 млн человек", позволят "не болеть или чтобы более спокойно жить", постепенно возвращаясь к жизни в обычном режиме.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|