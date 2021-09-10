ИнтерНовости - новости в стране и мире
Жители Сальвадора протестуют против признания биткойна
Жители Сальвадора протестуют против признания биткойна
Ученые уточнили причины вымирания попугая какапо
Ученые уточнили причины вымирания попугая какапо
В Сирии погиб российский военный
В Сирии погиб российский военный
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Голикова назвала число привитых от COVID-19 россиянГоликова назвала число привитых от COVID-19 россиян
В Москве завели дело после гибели двух человек из-за отравления арбузомВ Москве завели дело после гибели двух человек из-за отравления арбузом
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%
В Сирии погиб российский военныйВ Сирии погиб российский военный
В Домодедово за контрабанду наркотиков задержали основателя сервиса Ostrovok.ruВ Домодедово за контрабанду наркотиков задержали основателя сервиса Ostrovok.ru

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Голикова назвала число привитых от COVID-19 россиян


10.9.2021 22:33
Голикова назвала число привитых от COVID-19 россиянФото: livejournal.com

В России на текущий момент уже 39,8 млн человек полностью вакцинированы от коронавируса, еще 46,5 млн получили первый компонент.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает агентство "Интерфакс".

Массовую вакцинацию от COVID-19 в России начали 18 января. В настоящее время жители нашей стране могут воспользоваться несколькими препаратами, в частности, вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт", которые созданы специалистами центра им. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ.

В нашей стране также используются вакцины "ЭпиВакКорона", разработанная в центре "Вектор" Роспотребнадзора, и "КовиВак", над созданием которой трудились в центре им. Чумакова РАН.

Ревакцинация от COVID-19 в России стартовала с минувшего июля.

Несколько дней назад Татьяна Голикова пояснила, что 80% вакцинированных, что составляет для РФ "чуть более 90 млн человек", позволят "не болеть или чтобы более спокойно жить", постепенно возвращаясь к жизни в обычном режиме.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Радикалы разрешат покинуть Афганистан 200 американцам и другим иностранцамРадикалы разрешат покинуть Афганистан 200 американцам и другим иностранцам
Глава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медузГлава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медуз
В Японии умер еще один человек, привитый вакциной Moderna из бракованной партииВ Японии умер еще один человек, привитый вакциной Moderna из бракованной партии
После 39 лет комы умер экс-игрок сборной Франции по футболуПосле 39 лет комы умер экс-игрок сборной Франции по футболу
Названа порода собак с рекордным количеством мутацийНазвана порода собак с рекордным количеством мутаций

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru