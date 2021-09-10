Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании по запросу США

10.9.2021 14:05

Фото: кадр видео с youtube.com



Объявленный ранее в розыск Уго Карвахаль задержан в Мадриде национальной полицией Испании. Как указано в официальном Twitter правоохранительных органов королевства, экс-главу военной разведки Венесуэлы арестовали по запросу властей Соединенных Штатов.



В сообщении указано, что Уго Карвахаль, скрывавшийся от правосудия и объявленный в розыск для экстрадиции в США, был взят под стражу накануне вечером, 9 сентября. В Мадриде он находился под защитой доверенных лиц, отмечает национальная полиция Испании.



В 2019 году Карвахаль уже задерживался по запросу Соединенных Штатов. Американские власти обвиняли его в причастности к торговле наркотиками. Позже Национальная судебная коллегия Испании вынесла решение об отказе в экстрадиции, после чего бывший начальник военной разведки Венесуэлы был выпущен на свободу.



После обжалования судебного решения местонахождение Карвахаля оставалось неустановленным. В результате весной прошлого года совет министров Испании одобрил экстрадицию венесуэльца и объявление его в розыск.



Автор: Злата Богатова

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