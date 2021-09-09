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Погибшему главе МЧС присвоили звание Героя России
9.9.2021 17:03
Фото: polit74.ru
Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России главе МЧС Евгению Зиничеву.
Министр погиб накануне, 8 сентября, когда пытался спасти упавшего в воду со скалы режиссера Александра Мельника.
Как указано в президентском указе, генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу будет посмертно присвоено звание Героя РФ за героизм, мужество и отвагу, которые он смог проявить при исполнении служебного долга.
Глава МЧС России Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник трагически погибли на водопаде Китабо-Орон (Большой Иркиндинский водопад). ЧП случилось на охраняемой территории, расположенной на западе Путоранского заповедника, который входит в перечень памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Место гибели министра называют RTVi и РБК.
Как пояснил источник, близкий к МЧС, министр погиб накануне, 8 сентября, ранним утром. Примерно в 5:00 министр на вертолете направился из Норильска в сторону плато Путорана, где спустя два часа произошел несчастный случай.
55-летний Зиничев был назначен на пост руководителя МЧС в мае 2018 года.
Церемония прощания состоится в Москве 10 сентября, она будет проходить в здании Главного управления МЧС, которое находится на улице Ватутина, передает РБК. После этого гроб на борту самолет предполагается доставить в Петербург. Зиничева похоронят на Северном кладбище, где покоятся его родители.
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