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Погибшему главе МЧС присвоили звание Героя России


9.9.2021 17:03
Погибшему главе МЧС присвоили звание Героя РоссииФото: polit74.ru

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России главе МЧС Евгению Зиничеву.

Министр погиб накануне, 8 сентября, когда пытался спасти упавшего в воду со скалы режиссера Александра Мельника.

Как указано в президентском указе, генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу будет посмертно присвоено звание Героя РФ за героизм, мужество и отвагу, которые он смог проявить при исполнении служебного долга.

Глава МЧС России Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник трагически погибли на водопаде Китабо-Орон (Большой Иркиндинский водопад). ЧП случилось на охраняемой территории, расположенной на западе Путоранского заповедника, который входит в перечень памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Место гибели министра называют RTVi и РБК.

Как пояснил источник, близкий к МЧС, министр погиб накануне, 8 сентября, ранним утром. Примерно в 5:00 министр на вертолете направился из Норильска в сторону плато Путорана, где спустя два часа произошел несчастный случай.

55-летний Зиничев был назначен на пост руководителя МЧС в мае 2018 года.

Церемония прощания состоится в Москве 10 сентября, она будет проходить в здании Главного управления МЧС, которое находится на улице Ватутина, передает РБК. После этого гроб на борту самолет предполагается доставить в Петербург. Зиничева похоронят на Северном кладбище, где покоятся его родители.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 489

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