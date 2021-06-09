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В Сальвадоре биткоин узаконили в качестве платежного средства
9.6.2021 23:05
Фото: lenta.ua
Власти Сальвадора одобрили закон, который позволяет использовать биткоин в виде легального платежного средства.
Как указывается в сообщении на сайте законодательной ассамблеи страны, инициативу поддержали большинство депутатов.
Результаты опроса, опубликованные на официальном портале, свидетельствуют о том, что за принятие закона, который касался статуса биткоина, проголосовали 62 из 84 депутатов. В итоге Сальвадор можно считать первым государством на планете, где биткоин легализован в качестве платежного средства. Предполагается, что его будут использовать наряду с долларом США.
Ранее глава Сальвадора выступил на состоявшейся конференции Bitcoin 2021, которая была организована в Майами. Найиб Букеле поделился планами о придании биткоину статуса законного платежного средства, чтобы увеличить объем рабочих мест. Кроме того, тысячи людей смогут получить доступ к финансам "за пределами формальной экономики", подчеркнул президент этого латиноамериканского государства.
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