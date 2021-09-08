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С экс-министра Абызова и «Альфа-банка» взыскали почти $130 млн


8.9.2021 21:01
С экс-министра Абызова и «Альфа-банка» взыскали почти $130 млнФото: vk.com

Столичный Гагаринский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, взыскав с бывшего министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова $22 млн, передает ТАСС. Кроме того, с Альфа-банка в пользу государства взыскали $30,8 млн и 5,6 млрд руб. (почти $77 млн по текущему курсу).

По данным ТАСС, с кредитной организации суд в общей сложности взыскал $104,5 млн, а с экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова - $22 млн.

Защитики Абызова выразили намерение обжаловать вердикт. Как пояснил адвокат бывшего чиновника Юлий Тай, в ходе заседания выяснили, что эти $22 млн в действительности могут частично принадлежать гражданину Швейцарии и одному из юридических лиц этого государства. По мнению защиты, прокуратура связь швейцарца и организации с Абызовым не доказала.

Кроме того, судья не согласился допустить к участию в этом процессе представителей реальных владельцев этих средств, отметил Тай. По его словам, они могли аргументировать свою позицию, но им не дали такой возможности, и это, отметил юрист, является одним "из оснований для отмены этого решения".

Обжаловать судебное решение суда собирается и "Альфа-Банк". В пресс-службе кредитной организации на вопрос ТАСС пояснили, что считают заявленные исковые требования необоснованными.

Напомним, экс-министра сотрудники ФСБ задержали весной 2019 года по обвинению в крупном мошенничестве. Абызова в тот момент также подозревали в создании организованного преступного сообщества, в результате действий которого за пределы РФ было выведено четыре миллиарда рублей. Как писали тогда российские СМИ, бывшего чиновника, находившегося в Италии, удалось "выманить" в РФ при помощи некого очень влиятельного человека.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 1018

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