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Власти Бангладеш арестовали владельцев фабрики, где погибли 52 человека


11.7.2021 14:27
Власти Бангладеш арестовали владельцев фабрики, где погибли 52 человекаФото: livejournal.com

В рамках дела о гибели 52 людей во время пожаре на фабрике по производству соков, лапши и сладостей Hashem Foods задержаны восемь человек, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление властей Бангладеш.

Среди тех, кто взят под стражу, директор Sajeeb Group, которой принадлежит Hashem Foods Limited, и четверо его сыновей.

По данным агентства Associated Press, в числе арестованных оказался Абул Хашем, являющийся директором Sajeeb Group. В группу компаний входил производитель, на фабрике которого произошла трагедия. Среди погибших были дети, поэтому власти также ведут расследование о незаконном использовании труда несовершеннолетних, передает BBC News.

ЧП случилось в минувший четверг, 8 июля, когда начался пожар в шестиэтажном здании. Огонь начал распространяться по фабрике около 17 часов по местному времени. В тот момент многие работники уже покинули производство и ушли домой. Однако на предприятии продолжали трудиться несколько сотен их коллег.

По данным полиции, сотрудники фабрики практически оказались в ловушке, потому что были заперты двери. Людям пришлось выпрыгивать из окон в попытках спастись от огня. Пожарным потребовалось более суток, чтобы полностью ликвидировать пламя.

Ранее власти Бангладеш выражали намерение серьезно ужесточить требования к обеспечению безопасности трудящихся. Такие заявления звучали после того, как в столичном регионе Дакка рухнуло восьмиэтажное здание. Число жертв трагедии тогда превысило тысячу человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

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