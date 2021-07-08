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Нурмагомедов порадовался за Порье, одержавшего победу над Макгрегором
12:36
Фото: businessinsider.com
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу американца Дастина Порье. Исход боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 264 экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе прокомментировал в своем Twitter.
По словам Хабиба Нурмагомедова, "добро всегда побеждает зло". Отметив, что "очень рад за Порье", россиянин выразил надежду на то, что Дастин в конце года станет обладателем пояса.
Поединок, организованный в рамках турнира UFC 264, проходил в Лас-Вегасе. Дастин Порье досрочно одержал победу над скандально известным ирландцем, когда Конор Макгрегор оступился и получил травму ноги. Это случилось в конце первого раунда. Бой сразу же пришлось остановить, после чего было объявили выигравшего.
Позже глава UFC Дэйна Уайт заявил, что в скором времени Конор Макгрегор сломал ногу и должен перенести операцию. По его словам, пока можно лишь гадать, когда боец сможет вернуться в спорт.
Для 32-летнего Дастина Порье выигранный бой стал уже 28-й победой. 32-летний Конор Макгрегор, в прошлом имевший титул чемпиона UFC в двух весовых категориях, потерпел шестое поражение. В активе бойца сейчас двадцать две победы.
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