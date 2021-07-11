В Петербурге скончался один из пострадавших при опрокидывании катера

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Избивший девушку в прямом эфире блогер получил полгода исправительных работ
Избивший девушку в прямом эфире блогер получил полгода исправительных работ
На Шпицбергене создают музыкальное хранилище «судного дня»
На Шпицбергене создают музыкальное хранилище «судного дня»
Нурмагомедов порадовался за Порье, одержавшего победу над Макгрегором
Нурмагомедов порадовался за Порье, одержавшего победу над Макгрегором
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Virgin Galactic осуществила космический полет с Ричардом БрэнсономVirgin Galactic осуществила космический полет с Ричардом Брэнсоном
СКР проводит проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в ШереметьевоСКР проводит проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево
В Тбилиси начались протесты после смерти телеоператора, избитого противниками ЛГБТВ Тбилиси начались протесты после смерти телеоператора, избитого противниками ЛГБТ
Власти Бангладеш арестовали владельцев фабрики, где погибли 52 человекаВласти Бангладеш арестовали владельцев фабрики, где погибли 52 человека
Число жертв обрушения дома в Серфсайде достигло 86Число жертв обрушения дома в Серфсайде достигло 86

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге скончался один из пострадавших при опрокидывании катера


11.7.2021 12:16
В Петербурге скончался один из пострадавших при опрокидывании катераФото: topspb.tv

По факту аварии с участием пассажирского маломерного судна в Дудергофском канале Петербурга возбуждено уголовное дело, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного управления на транспорте СКР.

В результате ЧП пострадали девять человек.

Как стало известно, по итогам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным РИА Новости, один из девяти пострадавших скончался в больнице. В момент госпитализации мужчина находился в состоянии клинической смерти.

Смертельная авария случилась накануне, 10 июля, на Дудергофском канале. Пассажирское маломерное судно, владельцем которого является мужчина 1959 г.р., вышло из яхт-клуба "Балтиец". Во время плавания катер столкнулся с опорой моста им. Ахмата Кадырова.

В результате инцидента травмы получили все девять пассажиров, находившиеся на борту. Среди них было трое дети. С переломами и другими ранениями пострадавших доставили в больницу. По данным СКР, после аварии люди оказались в воде. По версии следствия, отправившиеся в путешествие взрослые пассажиры могли употреблять спиртное.

Ранее сообщалось о трагедии, случившейся в минувшем июне на северо-западе Москвы. Ребенок погиб, выпав из катера в районе 67-го километра МКАД, это произошло под мостом неподалеку от концертного зала "Крокус Сити Холл". Мальчика незамедлительно доставили на поисково-спасательную станцию и начали оказывать помощь, но от полученных повреждений он скончался.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Песков: РФ не планирует вводить войска в АфганистанПесков: РФ не планирует вводить войска в Афганистан
Скончался режиссер Владимир МеньшовСкончался режиссер Владимир Меньшов
Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территорииКандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территории
Белый дом: Байден верит во взаимодействие с РФ по киберсфереБелый дом: Байден верит во взаимодействие с РФ по киберсфере
Глава Камчатки подтвердил обнаружение в море «черного ящика» Ан-26Глава Камчатки подтвердил обнаружение в море «черного ящика» Ан-26

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru