Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге скончался один из пострадавших при опрокидывании катера

11.7.2021 12:16

Фото: topspb.tv



По факту аварии с участием пассажирского маломерного судна в Дудергофском канале Петербурга возбуждено уголовное дело, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного управления на транспорте СКР.



В результате ЧП пострадали девять человек.



Как стало известно, по итогам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).



По данным РИА Новости, один из девяти пострадавших скончался в больнице. В момент госпитализации мужчина находился в состоянии клинической смерти.



Смертельная авария случилась накануне, 10 июля, на Дудергофском канале. Пассажирское маломерное судно, владельцем которого является мужчина 1959 г.р., вышло из яхт-клуба "Балтиец". Во время плавания катер столкнулся с опорой моста им. Ахмата Кадырова.



В результате инцидента травмы получили все девять пассажиров, находившиеся на борту. Среди них было трое дети. С переломами и другими ранениями пострадавших доставили в больницу. По данным СКР, после аварии люди оказались в воде. По версии следствия, отправившиеся в путешествие взрослые пассажиры могли употреблять спиртное.



Ранее сообщалось о трагедии, случившейся в минувшем июне на северо-западе Москвы. Ребенок погиб, выпав из катера в районе 67-го километра МКАД, это произошло под мостом неподалеку от концертного зала "Крокус Сити Холл". Мальчика незамедлительно доставили на поисково-спасательную станцию и начали оказывать помощь, но от полученных повреждений он скончался.



Автор: Злата Богатова

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