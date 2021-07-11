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В Нигерии более 300 человек умерли от холеры
11.7.2021 11:17
Фото: alluremedia.com.au
За период с начала года в Нигерии жертвами холеры стали 325 человек, передает Xinhua.
Пациенты были зарегистрированы в столичном округе Абуджа и пятнадцати штатах страны.
За последние шесть месяцев заражение холерой лабораторно подтвердилось в общей сложности у 14 343 жителей указанных регионов. По данным медиков, 27% от всех зафиксированных случаев пришлось на детей возраста 5-14 лет.
Ранее сообщалось о ситуации в столице Нигерии, где вспышка холеры унесла жизни семи человек. Количество пациентов в Абудже, которые могли быть заражены, на тот момент превысило девяносто человек.
Местные власти сейчас продолжают предпринимать меры, направленные на предотвращение распространения смертельно опасного заболевания. В столичные больницы доставлен дополнительный запас тест-систем, лекарственных средств и медицинского оборудования, которые необходимы для оказания помощи пациентам с холерой.
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