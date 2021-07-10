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В Москве вновь кончился «КовиВак»
10:43
Фото: kfaktiv.ru
Меньше чем за сутки закончился поставленный в Москву запас вакцины от коронавируса "КовиВак".
Препаратом накануне успели привиться около 12 тыс. человек, передают российские СМИ.
Очередная партия вакцины от коронавируса "КовиВак" была израсходована в Москве в течение примерно суток с момента поставки, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.
По данным департамента здравоохранения города, в павильонах "Здоровая Москва" за прошлый день успели вакцинироваться с использованием этого препарата порядка 12 тыс. человек. Учитывая, что желающих сделать прививку данной вакциной было довольно много, у павильонов даже появились очереди, указано в сообщении.
В очереди на получение вакцины "КовиВак" остаются еще около 2 тыс. человек, уточнили представители столичной администрации. С этими людьми свяжутся, когда препарат поступит, по контактам, которые они оставили.
Предыдущая партия "КовиВака", доставленная в пункты вакцинации Москвы 25 июня, была полностью израсходована в течение трех дней.
Ранее в Норвегии женщины заметили необычный побочный эффект после вакцинации. Десятки жительниц страны, сделавшие прививку от коронавируса с использованием вакцины Pfizer, сообщили об увеличившемся размере груди.
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